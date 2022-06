Volleyball Nations League programma: azzurre in campo mercoledì

L’Italia è arrivata ieri in Bulgaria dove si giocherà la Pool 6 della Volleyball Nations League in programma dal 28 giugno al 3 luglio. L’obiettivo delle azzurre che attualmente sono quarte in classifica è quello di centrare la Final 8 che si disputerà in Turchia ad Ankara dal 13 al 17 luglio. Vediamo nel dettaglio le partite dell’Italia.

Volleyball Nations League, il programma delle azzurre

Vediamo nel dettaglio il programma delle partite dell’Italia nella Pool 6 della Volleyball Nations League che si giocherà a Sofia in Bulgaria. L’esordio per Egonu e compagne sarà mercoledì 29 giugno contro la Polonia alle ore 19. Il 1 luglio con orario 15,30 sarà la volta della sfida contro la Corea del Sud, il 2 luglio alle 19,00 contro le padrone di casa della Bulgaria e infine il 3 luglio alle 15,30 contro la Thailandia.

Ricordiamo che le partite della Volleyball Nations League femminile saranno visibili su Sky Sport 1 e in streaming su NOW e Volleyball World TV.

Fino a questo momento il percorso delle azzurre ha visto 6 vittorie per un totale di 17 punti in classifica. Tra queste certamente spicca il successo ottenuto contro la nazionale carioca per 1-3 proprio in Brasile in impianto con diecimila tifosi .

Le azzurre convocate per Bulgaria

Queste le atlete convocate per la Pool 6 in Bulgaria:

Palleggiatrici: Ofelia Malinov e Alessia Orro.

Schiacciatrici: Alessia Gennari, Miriam Sylla, Alice Degradi ed Elena Pietrini

Opposti: Paola Egonu e Sylvia Nwakalor

Centrali: Anna Danesi, Sara Bonifacio e Cristina Chirichella

Liberi: Monica De Gennaro ed Eleonora Fersino

Del gruppo farà parte anche la centrale Marina Lubian guarita dal Covid 19 . Raggiungerà il gruppo a Sofia nella giornata di domani .