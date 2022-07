Mercato volley femminile, colpo esplosivo a Scandicci

Mercato volley femminile, Scandicci ha da pochi minuti ufficializzato uno di quei colpi che possiamo senza ombra di dubbio definire esplosivi. Il club toscano vedrà infatti nel proprio roster per la prossima stagione la campionessa olimpica cinese Zhu Ting. Davvero un grandissimo acquisto che alza di non poco il livello di una squadra che ha tutto il diritto di puntare allo scudetto.

Mercato volley femminile, la stella cinese a Scandicci

Un grande colpo di mercato volley femmininile, a Scandicci la prossima stagione giocherà la campionessa cinese Zhu Ting, una delle pallavoliste attualmente più forti al mondo insieme a Egonu e Boskovic. Schiaccatrice di 27 anni, 198 cm e una grandissima tecnica, darà sicuramente una grossa mano alla squadra guidata in panchina da Massimo Barbolini per cullare sogni tricolore. Tra i grandi traguardi raggiunti a livello personale e di squadra due titoli consecutivi di MVP che hanno accompagnato due vittorie consecutive della World Cup. Nel 2016 ha vinto la medaglio d’oro olimpica a Rio aggiudicandosi anche in questo caso il titolo di MVP.

Completato il roster toscano

Con l’arrivo di Zhu Ting è stato completato il roster a disposizione di Massimo Barbolini per lanciare la sfida a distanza a Conegliano per la conquista del tricolore. Una grande campagna acquisti e la consapevolezza di poter recitare un ruolo da protagonista. Queste le dichiarazioni di Zhu Ting raccolte sul sito del club : « Sono felice di unirmi alla Savino Del Bene Scandicci e non vedo l’ora di tornare in campo » .