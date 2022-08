Italia volley maschile, il programma del torneo di Cuneo

Italia volley maschile, da giovedì 18 agosto inizierà per gli azzurri un test importante. La Nazionale di Fefè De Giorgi sarà infatti impegnata a Cuneo nel DHL Test Match Tournament. Il programma prevede partite contro Stati Uniti e Giappone. Si tratta di un banco di prova importante in ottica Mondiali.

Italia volley maschile al torneo di Cuneo

Prosegue il lavoro di preparazione dell‘Italia del volley maschile in vista dei Mondiali che si giocheranno a partire dal 26 agosto. Nel mezzo, un test importante, il torneo di Cuneo al quale prenderanno parte oltre agli azzurri il Giappone e gli Stati Uniti. Il programma prevede allenamenti a partire da oggi mercoledì 17 agosto. La seduta sarà aperta al pubblico e si svolgerà dalle 17 alle 19. Si replicherà venerdì 19 agosto dalle 18 alle 19,30 sempre con accesso consentito ai tifosi.

Il programma delle partite

Per quanto riguarda il programma del torneo di Cuneo come detto oltre agli azzurri ci saranno Stati Uniti e Giappone. Giovedì 18 agosto alle 21,05 Michieletto e compagni scenderanno in campo contro gli Stati Uniti mentre venerdì 20 agosto con lo stesso orario l‘Italia affronterà il Giappone. Questi sono i 15 giocatori chiamati da Fefè De Giorgi per l’appuntamento piemontese:

Centrali: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo

Liberi: Fabio Balaso, Alessandro Piccinelli, Leonardo Scanferla

Opposti: Giulio Pinali, Yuri Romanò

Palleggiatori:Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

Schiacciatori:Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine