Mondiali volley maschile, i risultati e la classifica della competizione iridata stanno confermando l’ottimo percorso delle squadre che puntano a vincere il torneo. L’Italia, forte di due vittorie e già sicura del passaggio agli ottavi, questa sera affronterà la Cina per l’ultima sfida dei gironi. Ieri sera vittoria importantissima della Polonia contro gli Stati Uniti.

Mondiali volley maschile, risultati e classifica aggiornata

Questi i risultati dei Mondiali di volley maschile di mercoledì 30 agosto:

Pool B, Lubiana, ore 11: Brasile Quatar 3-0 ( 25-13, 25-23, 26-24)

Pool B, Lubiana, ore 14: Giappone- Cuba 3-1 (25-18, 21-25, 25-15, 25-19)

Pool C, Katowice, ore 17,30: Messico-Bulgaria 3-2 (20-25, 25-20, 25-23, 23-25, 18-16)

Pool D, Lubiana, ore 17,30: Francia Camerun 3-0 (25-19, 25-19, 25-22)

Pool C, Katowice, ore 20,30 : Polonia-Stati Uniti 3-1 (23-25, 25-21, 25-21, 25-19)

Nella mattinata di giovedì 31 agosto l’Argentina ha vinto 3-2 contro l’Egitto mentre è in fase di svolgimento Canada-Turchia. Le altre partite in programma oggi sono Iran-Olanda, Serbia-Tunisia, Ucraina-Portorico e appunto Italia-Cina.

La classifica

Questa la classifica aggiornata dei Mondiali di Volley maschile:

Pool A: Serbia (6p 2v) Ucraina (3p 1 v) Tunisia (3p 1 v) Portorico (0p 0v)

Pool B: Brasile(8p 3v) Giappone (6 p 2v) Cuba (4p 1v) Quatar (0p 0v)

Pool C : Polonia (9p 3v) Usa (6p 2v) Messico (2p 1v) Bulgaria (1p ov)

Pool D: Francia (8p 3v) Slovenia (7p 2v) Germania (3p 1 v) Camerun (0p 0v)

Pool E: Italia (6p 2v) Turchia (3p 1v) Canada(3p 1v) Cina (0p 0v)

Pool F: Olanda (5p 2v) Iran (5p 2v) Argentina (4p 1v) Egitto (1p 0v)

Per quanto riguarda l’Italia fino a questo momento il percorso è stato in discesa. La partita di questa sera contro la Cina, ferma a quota 0, non dovrebbe presentare particolari difficoltà. Sarà comunque molto utile per il cammino azzurro.