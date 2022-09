Mondiali di volley femminile, le convocate sono state comunicate. È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la rassegna iridata che a partire dal 23 settembre sarà ospitata in Olanda e Polonia. La speranza di tutto il tifo azzurro è che le ragazze di Davide Mazzanti possano regalare un’altra gioia dopo la vittoria nel maschile. Il gruppo partirà il 20 settembre.

Mondiali di volley femminie, le convocate

Mondiali di volley femminile, queste le 14 giocatrici convocate dal ct Davide Mazzanti:

Palleggiatrici: 8. Alessia Orro, 5. Ofelia Malinov.

Schiacciatrici: 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 9. Caterina Bosetti, 3. Alessia Gennari.

Opposti: 18. Paola Egonu, 15. Sylvia Nwakalor.

Centrali: 1. Marina Lubian, 10. Cristina Chirichella, 11. Anna Danesi, 4. Sara Bonifacio.

Liberi: 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino.

Le convocate sono le stesse che hanno vinto la Volleyball Nations League.

Partenza il 20 settembre

Il gruppo partirà il 20 settembre per l’Olanda che insieme alla Polonia ospiterà questa edizione dei Mondiali di Volley. L’ultimo test nel contesto del Torneo di Napoli ha dato buone indicazioni al ct Davide Mazzanti. Inutile nascondere che l’Italia sia una delle assolute favorite per la vittoria finale.

Quanto visto nella Volleyball Nations League fa naturalmente ben sperare in ottica Mondiali. Il successo in una competizione che mette una di fronte all’altra le più forti squadre a livello mondiale dà certamente delle indicazioni importanti. Servirà ora però resettare completamente anche perchè l’errore di ascoltare troppo i pronostici della vigilia era già stato commesso in occasione delle Olimpiadi di Tokyo. Il gruppo farà tesoro di quell’esperienza, e nonostante la consapevolezza della propria forza, siamo certi ragionerà partita dopo partita.