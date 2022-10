Superlega, dove vedere Trento-Siena in diretta tv e streaming gratis

Domenica 2 ottobre alle ore 18:00 alla BLM Group Arena di Trento scatterà ufficialmente la stagione dell’Itas Trentino e della Emma Villas Aubay Siena. La formazione di casa, una tra le più forti del campionato, arriva da una preparazione pre-campionato lunghissima, durata più di cinquanta giorni, e ha ritrovato nelle ultime settimane il trio campione del Mondo formato da Daniele Lavia, Riccardo Sbertoli e Alessandro Michieletto e il libero campione d’Europa U20 Gabriele Laurenzano. La formazione neo-promossa, invece, arriva dalla vittoria del torneo pre-campionato Spirito di squadra a Gubbio e dovrebbe fare a meno di Fabio Ricci. Ecco di seguito dove vedere la sfida in diretta tv e streaming gratis.

Dove vedere Trento Siena in diretta tv e streaming

La sfida della BLM Group Arena tra l’Itas Trentino e della Emma Villas Siena sarà possibile seguirla in diretta tv su Rai Sport. Inoltre, sarà possibile seguirla anche in diretta streaming attraverso Rai Play e su Volleyball Tv, attraverso un abbonamento.

Trento Siena: ecco chi verrà premiato prima del match

In occasione di questa sfida saranno consegnati i premi di Superlega: il premio Costa-Anderlini per Angelo Lorenzetti in qualità di miglior allenatore e premio Badiale per Alessandro Michieletto come miglior Under 23. Inoltre, verrà attribuita una targa ricordo direttamente dal Trentino Volley per Giulio Pinali per l’ultima splendida stagione trascorsa in maglia gialloblù.