Italia-Olanda, streaming gratis e diretta Rai Sport o Sky? Dove vedere Mondiali volley

Domani pomeriggio alle ore 16 al GelreDome di Arnhem si disputerà il match Italia-Olanda, valevole per la quinta ed ultima giornata (gruppo A) del Campionato Mondiale di volley femminile, che vede in classifica le due Nazionali a punteggio pieno con 12 punti e dunque la sfida tra azzurre e orange deciderà la prima classificata.

Ricordiamo che le ventiquattro Nazionali sono divise in quattro gironi da sei, dove si qualificheranno alla seconda fase le prime quattro classificate (gruppo E e F), che si porteranno dietro le vittorie e i punti conquistati contro le altre squadre promosse.

Dove vedere Italia-Olanda in tv e streaming

L’incontro Italia-Olanda sarà visibile in chiaro su Rai 2, con telecronaca di Marco Fantasia e il commento tecnico dell’ex pallavolista Giulia Pisani; previsto anche lo streaming gratuito sul sito RaiPlay.

Il match sarà possibile seguirlo anche su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder Sky) con telecronaca a cura di Roberto Prini e dell’ex pallavolista Francesca Piccinini.

Per gli abbonati, le partite del Mondiale saranno a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Semifinale Euro 2021, Italia-Olanda 3-1: gli highlights