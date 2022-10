Egonu in lacrime: “Mi hanno chiesto se fossi italiana, è la mia ultima partita in Nazionale” – VIDEO

Ad Apeldoorn la nazionale italiana femminile ha conquistato la sua prima storica medaglia di bronzo ad un campionato Mondiale, grazie alla vittoria nella finalina contro gli Stati Uniti per 3 a 0 (25-20, 25-15, 27-25). Non una giornata del tutto felice per il gruppo azzurro soprattutto per quello che sta accadendo a Paola Egonu, al centro delle critiche dopo la sconfitta in semifinale contro il Brasile, insieme al ct Davide Mazzanti. Infatti, l’opposta azzurra, e una delle pallavoliste più forti al mondo, sembra aver deciso di lasciare la Nazionale a causa delle troppe critiche e insulti. Ecco di seguito le parole dell’azzurra nel post finale 3/4 posto.

Egonu vuole lasciare la Nazionale

Dopo un Mondiale non affatto facile per Paola Egonu, la fuoriclasse azzurra si è sfogata dopo la sfida contro gli Stati Uniti. Ripresa da un tifoso a bordo campo, ha detto in lacrime: “Mi hanno chiesto anche se fossi italiana…questa è la mia ultima partita in Nazionale, sono stanca. Non puoi capire”. Ancora non è chiaro se si tratti di una frase dettata dalle emozioni del momento o se Egonu abbia effettivamente deciso di lasciare la Nazionale. Anche se il pianto delle compagne di squadra dice tanto…

Mi hanno chiesto anche se fossi italiana. Questa è la mia ultima partita in Nazionale, sono stanca” Paola Egonu, la più forte giocatrice di pallavolo del mondo. Una ragazza di cui dovremmo solo essere orgogliosi.#paolaegonu pic.twitter.com/adEaTHzxf0 — OverTime Storie a Spicchi (@StorieASpicchi) October 15, 2022