Superlega, Perugia non si ferma più e Taranto porta a casa la sfida salvezza: i risultati e la classifica

Con le vittorie di Taranto contro Siena e di Monza contro Padova termina la nona giornata di Superlega. Una nona giornata che si è aperta con la vittoria a sorpresa di Milano sul campo di Trento per 3 a 1, proseguita con la 14esima vittoria consecutiva della Sir Safety Perugia, che ha battuto Cisterna per 3 a 1, e che ha visto il ritorno in campo della Cucine Lube Civitanova dopo i numerosi contagi al Covid 19 del gruppo squadra. Ecco di seguito tutti i risultati della nona giornata di Superlega e la classifica aggiornata.

I risultati della nona giornata di Superlega

Trentino Volley-Power Volley Milano: 1-3 (20-25, 25-21, 15-25, 22-25);

Modena Volley-Verona Volley: 3-1 (25-19, 14-25, 25-18, 25-22);

Gas Sales Piacenza-Cucine Lube Civitanova: 2-3 (25-21, 21-25, 25-16, 15-25, 13-25);

Top Volley Cisterna-Sir Safety Perugia: 1-3 (15-25, 25-18, 20-25, 22-25);

Padova-Vero Volley Monza: 0-3 (16-25, 23-25, 21-25);

Emma Villas Siena-Gioiella Prisma Taranto: 1-3 (23-25, 25-23, 20-25, 22-25).

La classifica aggiornata di Superlega dopo la nona giornata

Perugia – 10 W 0 L – 30 pts Modena – 5 W 5 L – 17 pts Trentino – 5 W 5 L – 16 pts Verona – 5 W 4 L – 14 pts Civitanova – 5 W 4 L – 14 pts Milano – 5 W 4 L – 14 pts Cisterna – 4 W 5 L – 14 pts Piacenza – 4 W 5 L – 13 pts Monza – 4 W 5 L – 12 pts Taranto – 3 W 6 L – 9 pts Padova – 3 W 5 L – 6 pts Siena – 1 W 6 L – 3 pts

1-8 posto: playoff – 9/10 posto: piazzamento – 11/12 posto: retrocessione