Volley femminile serie A1, si è giocata ieri mercoledì 16 novembre la 7° giornata di andata. Sono arrivati risultati che hanno dato responsi molto importanti in alto ed in fondo alla classifica. Conegliano continua la sua corsa e manda un segnale alle avversarie.

Volley A1 7° giornata: risultati e classifica

Vediamo i risultati e la classifica aggiornata dopo la 7° giornata di andata campionato volley femminile serie A1:

Scandicci-Milano 2-3; Busto Arsizio-Chieri 1-3; Cuneo-Macerata 3-0; Vallefoglia-Firenze 0-3; Perugia-Bergamo 0-3; Casalmaggiore-Novara 2-3; Pinerolo-Conegliano 0-3.

Classifica:

Conegliano 23, Milano 18, Chieri 18, Novara 16, Scandicci 16, Firenze 11, Bergamo 10, Cuneo 8, Vallefoglia 8, Casalmaggiore 8, Perugia 6, Busto Arsizio 3, Macerata 3, Pinerolo 2

Best scorer in questa 7° di andata campionato volley femminile serie A1 è stata la turca Ebrar Karakurt che con i suoi 24 punti ha dato una grossa mano a Novara nella vittoria in trasferta contro Casalmaggiore. La prova è stata impreziosita da una prestazione superlativa a muro (7p) e da 2 ace.

Il punto della situazione

Campionato sempre più appassionante quello di volley femminile serie A1 che comincia a dare le prime importanti indicazioni con risultati e classifica importanti. Risultati e classifica parlano chiaro. C’è una spaccatura tra le prime della classe e il resto del gruppo con alcune situazioni molto critiche. È vero che si sono visti segnali di ripresa nella sconfitta di Busto Arsizio contro Chieri, ma la situazione di classifica per le farfalle si sta facendo pesante. Tre solamente i punti e sfida in programma contro Pinerolo di domenica prossima di assoluta importanza. Anche le piemontesi devono cercare di trovare al più presto la prima vittoria stagionale. Conegliano si sta confermando squadra da battere mentre Milano con la vittoria esterna contro Scandicci si candida ad essere la rivale più accreditata delle pantere per la vittoria finale. Novara è uscita dal vortice nero trovando un importante successo contro Casalmaggiore.