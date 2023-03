Superlega, Padova è salva: Taranto e Siena si giocheranno tutto nell’ultima giornata

Con la vittoria della WithU Verona sul campo dell’Emma Villas Siena si è chiusa la penultima giornata della Regular Season di Superlega. Turno decisivo che ha dato i primi verdetti della stagione, come la salvezza di Padova. Nonostante la sconfitta contro Trento e la salvezza sfiorata sul campo, la formazione veneta ha ottenuto la salvezza matematica grazie alla sconfitta di Siena. Infatti, anche in caso di parità di punti dopo l’ultima giornata, la formazione toscana non potrà superare Padova perché i patavini vantano un maggior numero di vittorie. Dunque, la corsa salvezza si restringe solo a Taranto e Siena e si deciderà tutto nell’ultima giornata. Ecco di seguito i dettagli.

Taranto e Siena si giocheranno la salvezza nell’ultima giornata

Le sconfitte della Emma Villas Siena contro Verona e della Gioiella Prisma Taranto contro la capolista Perugia lasciano tutto invariato nella corsa salvezza in vista dell’ultima giornata. Giornata dove Taranto (16 punti, 5 vittorie, 26 set vinti e 53 set persi), che dipenderà dalle sue mani, affronterà Milano, mentre Siena (15 punti, 5 vittorie, 23 set vinti e 54 set persi) affronterà Monza ed è obbligata a vincere. Ecco di seguito i tabellini dei match di Padova, Taranto e Siena:

PALLAVOLO PADOVA-ITAS TRENTINO 1-3 (27-25, 22-25, 21-25, 27-29)

PALLAVOLO PADOVA: Saitta 2, Gardini 14, Canella 3, Petkovic 23, Takahashi 17, Crosato 7, Zenger (L), Guzzo 1, Desmet 2, Zoppellari 0, Volpato 2. N.E. Lelli, Asparuhov, Cengia. All. Cuttini.

ITAS TRENTINO: Sbertoli 2, Lavia 13, Lisinac 7, Kaziyski 25, Michieletto 22, Podrascanin 12, Pace (L), Nelli 0, Dzavoronok 0, Laurenzano (L), Cavuto 0. N.E. Berger, Depalma, D’Heer. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Curto, Braico.

NOTE – durata set: 28′, 25′, 26′, 32′; tot: 111′.

MVP: Matey Kaziyski (Itas Trentino)

SPETTATORI: 4000.

GIOIELLA PRISMA TARANTO-SIR SAFETY PERUGIA 0-3 (22-25, 19-25, 19-25)

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Falaschi 0, Antonov 12, Larizza 6, Lawani 14, Andreopoulos 5, Alletti 4, Rizzo (L), Ekstrand 0, Gargiulo 2, Cottarelli 1. N.E. Pierri, Stefani. All. Di Pinto.

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 2, Plotnytskyi 13, Resende Gualberto 10, Herrera Jaime 16, Semeniuk 10, Solé 5, Colaci (L), Cardenas Morales 1. N.E. Piccinelli, Rychlicki, Mengozzi, Leon Venero, Ropret, Russo. All. Anastasi.

ARBITRI: Zanussi, Verrascina.

NOTE – durata set: 30′, 25′, 24′; tot: 79′.

MVP: Simone Giannelli (Sir Safety Susa Perugia)

SPETTATORI: 3000.

EMMA VILLAS AUBAY SIENA – WITHU VERONA 0-3 (21-25, 20-25, 19-25)

EMMA VILLAS AUBAY SIENA: Finoli 1, Petric 12, Mazzone 5, Bartman 7, Van Garderen 7, Ricci 7, Pereyra 3, Bonami (L), Raffaelli 0, Pinelli 0. N.E. Pochini, Fontani, Biglino. All. Pelillo.

WITHU VERONA: Spirito 3, Keita 10, Grozdanov 3, Sapozhkov 20, Mozic 15, Cortesia 6, Gaggini (L). N.E. Bonisoli, Cavalcanti, Vieira De Oliveira, Zanotti, Mosca, Jensen, Magalini. All. Stoytchev.

ARBITRI: Goitre, Brancati.

NOTE – durata set: 26′, 27′, 26′; tot: 79′.