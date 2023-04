Dopo il 3-1 subito in Polonia nella semifinale di andata di Champions League, la Sir Sicoma Monini Perugia è chiamata all’impresa per ribaltare il risultato contro lo Zaksa. Per la formazione umbra sarà la settimana decisiva: prima la semifinale di ritorno da ribaltare e poi gara 5 contro Milano per andare avanti nella corsa scudetto. In particolare, nel match di coppa, per i bianconeri la strada è una sola: vittoria da tre punti (3-0, 3-1) per poi giocarsi la finale di Torino al golden set. Ecco di seguito i dettagli e dove vedere la sfida in diretta tv e streaming.

Dove vedere Perugia-Zaksa in diretta tv e streaming

La sfida di ritorno delle semifinali di Champions League tra Perugia e Zaksa, in programma per giovedì 6 aprile 2023 alle ore 19, sarà visibile in diretta tv su Eurosport 2. Inoltre, sarà possibile seguire l’entusiasmante sfida anche in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Euro Volley Tv, Sky Go, NowTv e su Dazn.