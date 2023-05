Finale scudetto volley femminile, grande spettacolo al Palaverde con Milano che vince contro Conegliano e si porta 2-1 nella serie. Ora le ragazze di coach Marco Gaspari in casa hanno il match point tricolore.

Finale scudetto volley femminile, Milano supera Conegliano al tie-break

Colpaccio della Vero Volley che nella finale scudetto volley femminile Conegliano-Milano vince gara 3 in 5 set. Al Palaverde le ragazze di Marco Gaspari hanno superato al tie-break le pantere portandosi in vantaggio nella serie per 2-1. Il match è stato combattutissimo e a differenza di gara 1 Milano questa volta è riuscita a spuntarla al quinto set. Sabato sera in casa la Vero Volley avrà la grandissima occasione di vincere il primo scudetto della propria storia. Conegliano non potrà più sbagliare, dovrà vincere gara 4 per rimandare tutti i discorsi a gara 5 di nuovo al Palaverde.

Rabbiosa la reazione delle padrone di casa capaci dopo il primo parziale vinto dalle lombarde di chiudere sul 25-14. A quel punto è inziata però un’autentica battaglia sportiva con Orro e compagne che alla fine hanno vinto la guerra di nervi.

Conegliano-Milano: il tabellino

Finale scudetto Conegliano-Milano 2-3 (21-25, 25-14, 25-20, 25-27, 13-15)

Conegliano: Carraro ne, Plummer 28, Robinson Cook 12, Squarcini ne, De Kruijf 1, Gennari, Lubian 13, De Gennaro (L), Haak 24, Gray ne, Pericati, Wolosz 3, Fahr 13, Bardaro (L) All: Sanatarelli

Milano: Stysiak 1, Allard, Folie 8, Orro 3, Parrocchiale (L), Begic 3, Thompson 28, Rettke, Stevanovic 7, Negretti (L), Sylla 10, Daviskyba, Larson 9, Candi 1 All: Gaspari