Italia Qatar, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere il preolimpico maschile volley

E' partito ufficialmente il torneo di qualificazione olimpica per la formazione allenata da Fefè De Giorgi. Nella giornata di domenica 1 ottobre alle ore 22.00 la formazione azzurra affronterà il Qatar, sfida valevole per la seconda giornata del torneo

Inizia con una vittoria per 3 a 1 contro la Repubblica Ceca il cammino dell'Italia nel torneo di qualificazione olimpica maschile di Rio de Janeiro. Torneo che vedrà protagonista l'Italia di Fefè De Giorgi nella pool A insieme a Rep. Ceca, Qatar, Ucraina, Germania, Iran, Cuba e Brasile e che prevede la qualificazione per Parigi 2024 per le prime due classificate. Gli azzurri scenderanno in campo, per la seconda giornata, già nella giornata di domenica 1 ottobre alle ore 22 contro il Qatar. Ecco di seguito i dettagli e dove vedere la sfida in diretta tv e streaming.

Dove vedere Italia-Qatar in diretta tv e streaming

La sfida tra Italia e Qatar in programma domenica 1 ottobre alle ore 22.00 e valevole per la seconda giornata del torneo di qualificazione olimpica sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno. Inoltre, l'incontro che andrà in scena al Maracanazinho sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go, Now Tv e sulla piattaforma streaming a pagamento Volleyball World Tv.

Calendario completo Pool A

30 settembre

Brasile – Qatar: 3-0 (25-16, 25-19, 26-24)

Italia - Repubblica Ceca: 3-1 (24-26, 25-18, 25-22, 25-19)

Iran - Germania: 1-3 (22-25, 25-22, 16-25, 21-25)

1 ottobre

ore 1.30 Cuba – Ucraina

ore 15 Brasile – Repubblica Ceca

ore 18:30 Cuba – Germania

ore 22 Italia – Qatar

2 ottobre

ore 1.30 Iran – Ucraina

3 ottobre

ore 15 Iran – Qatar

ore 18:30 Cuba - Repubblica Ceca

ore 22 Italia – Ucraina

4 ottobre

ore 1:30 Brasile – Germania

ore 15 Iran - Repubblica Ceca

ore 18:30 Italia – Germania

ore 22 Cuba – Qatar

5 ottobre

ore 1:30 Brasile – Ucraina

6 ottobre

ore 15 Brasile – Cuba

ore 18:30 Italia – Iran

ore 22 Ucraina – Qatar

7 ottobre

ore 1:30 Germania – Repubblica Ceca

ore 15 Brasile – Iran

ore 18:30 Italia – Cuba

ore 22 Ucraina – Repubblica Ceca

8 ottobre

ore 1:30 Germania - Qatar

ore 15 Brasile – Italia

ore 18:30 Iran – Cuba

ore 22 Ucraina – Germania

9 ottobre

ore 1:30 Repubblica Ceca – Qatar