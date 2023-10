Volley, Verona-Modena streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Superlega

Sabato 28 ottobre alle ore 18:00 andrà in scena il primo match stagionale al Pala AGSM AIM di Verona tra la Rana Volley Verona e la Valsa Group Modena. Ecco di seguito tutti i dettagli sul match di Superlega e dove vederlo in diretta tv e streaming LIVE

Sabato 28 ottobre alle ore 18:00 al Pala AGSM AIM di Verona andrà in scena la seconda giornata di Superlega tra la Rana Verona Volley e la Valsa Group Modena. La formazione di casa ha grandi ambizioni ed è reduce dalla vittoria in trasferta contro Taranto per 3 a 1 (25-22, 25-22, 26-28, 25-16). La formazione ospite, una delle formazioni maggiormente attrezzate nella corsa alla conquista del titolo, è reduce dalla vittoria al tie-break, con match point annullato nel quarto set, contro l'Allianz Milan. Sfida speciale per Maksim Sapozhkov, ex del match che nella scorsa stagione ha vestito i colori di Verona, e per Radostin Stoytchev, che ha allenato Modena nella stagione 2017/2018. Ecco di seguito dove vedere la sfida in diretta tv e streaming.

Dove vedere Verona-Modena in diretta tv e streaming

Il match del Pala AGSM AIM tra Verona e Modena sarà trasmesso in diretta tv su Volleyball TV. Inoltre, sarà possibile seguire il match anche in diretta streaming sempre in esclusiva sulla piattaforma Volleyball TV.