Volley femminile serie A1, il programma della 7° di andata: date e orari

Tutto pronto per la 7° giornata di andata del campionato volley femminile serie A1. Big match di giornata sarà Novara-Milano mentre in fondo alla classifica Trento cerca i primi punti in stagione contro Cuneo.

Il programma della 7° di andata campionato volley femminile serie A1

Ecco il programma completo della 7° giornata di andata campionato volley femminile serie A1:

Trento-Cuneo (sabato 11 novembre ore 15,30); Bergamo-Chieri (sabato 11 novembre ore 18); Novara-Milano (domenica 12 novembre ore 16); Conegliano-Firenze (domenica 12 novembre ore 17); Casalmaggiore-Busto Arsizio (domenica 12 novembre ore 17); Pinerolo-Roma (domenica 12 novembre ore 17); Scandicci-Vallefoglia (domenica 12 novembre ore 17,30).

Classifica:

Novara 18, Conegliano 15, Scandicci 13, Milano 11, Chieri 9, Pinerolo 9, Firenze 9, Roma 8, Cuneo 7, Casalmaggiore 7, Vallefoglia 7, Busto Arsizio 4, Bergamo 3, Trento 0.

La prima di Velasco dopo la nomina a ct

La 7° di andata presenta temi importanti. Uno su tutti, la prima uscita di Velasco sulla panchina di Busto dopo la nomina della Fipav a neo ct della Nazionale italiana di volley femminile. Si attendono novità in merito alla questione del doppio incarico. Nel frattempo la Lega italiana pallavolo femminile ha espresso il si al doppio incarico. Novara dovrà dimostrare tutto il proprio valore nel primo scontro diretto della stagione contro Milano. Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi hanno compiuto un inizio di campionato straordinario frutto di sei vittorie da tre punti in altrettante partite. Conegliano in casa affronta Firenze mentre in fondo alla classifica Bergamo e Trento cercano disperatamente punti contro la coppia di piemontesi Cuneo e Chieri.