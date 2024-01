Champions League volley femminile, spettacolo Scandicci: tutti i risultati delle italiane

Serata da incorniciare per le tre italiane in Champions League volley femminile, è stato centrato il passaggio diretto ai quarti di finale. Sconfitta indolore all'Allianz Cloud per Milano. La squadra di Marco Gaspari ha perso in casa 2-3 contro il Vakifbank Istanbul rimontando lo 0-2 iniziale ma cedendo al tie-break. Nonostante la sconfitta Egonu e compagne passano direttamente ai quarti di finale. Vittoria in casa per 3-1 di Conegliano contro il Resovia e sesto successo in altrattante partite messo in cassaforte. Anche per le venete passaggio diretto ai quarti di finale. Ora le pantere attendono la vincente tra il Vakif campione in carica e proprio il Resovia.

Impresa Scandicci

Serata stellare per Scandicci che sbanca il campo dell'Eczacibasi Istanbul per 1-3. Le toscane hanno rialzato la testa dopo il pesante ko in campionato contro Milano dimostrando la propria stoffa. Queste le parole di un soddisfatto coach Massimo Barbolini raccolte sul sito del club toscano: «Una grande gioia perché siamo nei quarti di finale di Champions League e abbiamo vinto senza perdere un punto in uno dei due gironi più difficili. Per cui bisogna dire “brave” alle ragazze. Molto brave per come hanno giocato per tutta le partita. Abbiamo giocato con una squadra non a caso campione del mondo, una squadra che non ha mollato mai e ci ha messo in grossa difficoltà. Penso che questa vittoria sia importante: moltissimo per il risultato in sé, in quanto ci consente anche di lavorare due settimane senza partite infrasettimanali e ci consente di prendere consapevolezza dei nostri mezzi e di ripartire con fiducia dopo la sconfitta con Milano e dobbiamo festeggiare questa sera perché abbiamo colto un grandissimo risultato».