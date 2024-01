Champions volley femminile, dove vedere il big match Milano-Vakif Istanbul

Sfida stellare in programma all'Allianz Cloud per l'ultima partita del girone di Champions League volley femminile. Milano-Vakif Istanbul deciderà la testa del girone con la squadra di Marco Gaspari in posizione di vantaggio per quanto riguarda il passaggio del turno.

Big match da non perdere questa sera all'Allianz Cloud per l'ultima partita del girone di Champions League volley femminile. In programma alle ore 20 Milano-Vakif Istanbul.

Dove vedere Milano- Vakif Istanbul

Questa sera è in programma la sfida stellare Milano-Vakif Istanbul all'Allianz Cloud. In palio c'è il primo posto del girone per il passaggio ai quarti di Champions League volley femminile. Vediamo dove vedere la partita:

Milano-Vakif Istanbul è in programma oggi martedì 16 gennaio alle ore 20,00 all'Allianz Cloud di Milano. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn.

Milano guida il girone con 15 punti, segue il Vakif a quota 12. Milano passerebbe da prima anche in caso di sconfitta per 0-3 segnando almeno 32 punti. I favori del pronostico per chiudere la pool da prima del girone pendono quindi decisamente dalla parte di Egonu e compagne.

Le dichiarazioni prepartita

Queste le dichiarazioni nel prepartita di Milano-Vakif Istanbul:

Marco Gaspari (Coach Allianz Vero Volley Milano): «Arriviamo con fiducia a questa sfida, consapevoli però che davanti a noi avremo una squadra abituata a questo genere di partite. Sono le vincitrici delle ultime due edizioni della Champions League; hanno grande esperienza a livello europeo e avranno voglia di rivalsa dopo la partita d’andata. Per noi è fondamentale consolidare il primo posto: dobbiamo entrare in campo, come con Scandicci e contro di loro a Istanbul, cercando di spingere forte in battuta e lavorare bene a muro. In attacco, invece, dovremo cercare di essere liberi di fare bene ciò che sappiamo fare. Rientriamo in campo domani con la voglia di arrivare primi in un girone molto complicato».

Alessia Orro (Allianz Vero Volley Milano): «Sarà una gara molto equilibrata ed emozionante. Loro cercheranno sicuramente di mettere in campo qualcosa di diverso rispetto all’andata: mi aspetto una reazione. Da parte nostra avremo la voglia di vincere davanti al nostro pubblico, che sarà molto numeroso, mostrando quanto stiamo crescendo sia come livello che come voglia di stare in campo. Ripeto: sarà un match molto emozionante e invito tutti i nostri tifosi ad accorrere all’Allianz Cloud».