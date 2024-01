Superlega, calendario 5ª giornata di ritorno: partite e programma in tv

Le dodici formazioni di Superlega tornano protagoniste con il turno infrasettimanale, dopo il grande spettacolo del weekend. Turno che si giocherà mercoledì 24 e giovedì 25 gennaio 2024 e valevole per la 16esima giornata di campionato, 5ª di ritorno.

Mercoledì 24 e giovedì 25 gennaio 2024 andrà in scena la 16ª giornata, quinta del girone di ritorno, del campionato italiano di pallavolo maschile di Superlega. Squadre che scenderanno in contemporanea nella serata di mercoledì, ad eccezione della sfida tra Padova e Modena che chiuderà questo turno infrasettimanale nella serata di giovedì. In campo anche Perugia, Milano, Trento e Monza, che nel prossimo fine settimana saranno impegnate nella Final Four di Coppa Italia.

Superlega, partite e programma tv e streaming

Ecco di seguito il programma della 5ª giornata di ritorno del campionato di Superlega:

Cisterna Volley Gas Sales Bluenergy Piacenza 24/01 ore 20:30 Diretta VBTV Sir Susa Vim Perugia Gioiella Prisma Taranto 24/01 ore 20:30 Diretta VBTV Farmitalia Catania Cucine Lube Civitanova 24/01 ore 20:30 Diretta VBTV Mint Vero Volley Monza Rana Verona 24/01 ore 20:30 Diretta VBTV Itas Trentino Allianz Milano 24/01 ore 20:30 Diretta VBTV Pallavolo Padova Valsa Group Modena 25/01 ore 20:30 Rai Sport e VBTV Calendario 16ª giornata (quinta del girone di ritorno) e programmazione tv

Classifica Superlega:

Trentino 40, Perugia 37, Piacenza 32, Civitanova 27, Milano 26, Monza 24, Verona 23, Modena 19, Cisterna 16, Padova 11, Taranto 11, Catania 4.