Volley A1, chi è la regina degli ace?

Dopo le prime 3 giornate di ritorno si aggiorna la classifica per quanto riguarda le migliori realizzatrici di ace nel campionato volley femminile serie A1. Salto in avanti per Paola Egonu che grazie all'ottima prestazione dai nove metri nella partita contro Scandicci si avvicina alla testa della chart.

Continua ad appassionare nel campionato di volley femminile serie A1 la classifica delle migliori realizzatrici di ace. Vediamo chi è la regina dopo la terza giornata di ritorno.

Volley A1, chi è la regina degli ace?

Dopo 3 giornate di ritorno si aggiorna la classifica delle migliori realizzatrici di ace. Al quinto posto a quota 19 l'opposto svedese di Conegliano Isabelle Haak. Al quarto posto un ace in più per Vita Akimova di Novara. Deciso salto in avanti in classifica per Paola Egonu. La stella di Milano si trova sul gradino più basso del podio a quota 24. Per lei 3 ace nella vittoria in trasferta contro Scandicci. Al secondo posto a quota 25 Adelina Ungureanu di Pinerolo mentre regina della classifica è Ekaterina Antropova di Scandicci con 29 ace. Nonostante una prova opaca contro Milano, partita nella quale non è riuscita mai ad incidere al servizio, al momendo la leader è ancora lei.