Volley A1, classifica top scorer: tutte le novità

Si aggiorna costantemente la speciale classifica nel campionato volley femminile serie A1 delle migliori realizzatrici. Allunga Paola Egonu grazie ai 20 punti della sfida contro Scandicci. La stella in forza a Milano partita dopo partita sta diventando sempre più leader

Si aggiorna costantemente la classifica delle top scorer del campionato volley femminile serie A1. Scopriamo tutte le novità dopo la 3° giornata di ritorno.

Vediamo le novità della speciale classifica delle migliori realizzatrici del campionato volley femminile serie A1. Al quinto posto stabile Camilla Mingardi di Vallefoglia, per lei al momento 273 i punti. Al quarto posto Ekaterina Antropova di Scandicci con 279 punti, da dimenticare la partita persa contro Milano. Al terzo posto la regina del nord Isabelle Haak: l'opposto svedese in forza a Conegliano è al terzo posto con 288 punti. Al secondo posto Vita Akimova che ha segnato complessivamente 303 punti. Per la giocatrice russa di Novara una partita da recuperare. Al primo posto leader di classifica Paola Egonu di Milano. Per lei prova superlativa contro Scandicci e 341 punti totali.