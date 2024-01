Volley A1, Paola Egonu: per lei arriva una bellissima notizia

Il ritorno di Paola Egonu nel campionato italiano di volley femminile serie A1 è stata una notizia accolta con grande entusiasmo. La stella in forza a Milano sta confermando tutto il proprio valore trascinando la squadra nella rincorsa a Conegliano. I numeri e le statistiche sono davvero ottimi. A dicembre il premio di MVP

Numeri da incorniciare nella prima parte del campionato italiano di volley femminile serie A1 per Paola Egonu. La stella in forza a Milano sta progressivamente alzando il livello ed è stata nominata MVP del mese di dicembre.

Tutti i numeri di Paola Egonu

Paola Egonu è stata nominata MVP del campionato italiano volley femminile serie A1 per quanto riguarda il mese di dicembre. La stella di Milano ha siglato 105 punti con il 48,5% in attacco, 16 muri, 6 ace e 2 premi MVP contro Vallefoglia e Busto Arsizio.

Al momento Paola Egonu guida la complessiva classifica delle realizzatrici con 341 punti segnati in 16 partite con 54 set giocati. Ottime anche le performance al servizio, al momento è terza nella classifica generale, con 24 ace e una media di 0,44 servizi vincenti per set. La cosa che spicca poi è stato il margine di miglioramento per quanto riguarda questo specifico fondamentale registrato nell'ultimo periodo. Nel match di alta classifica stravinto da Milano contro Scandicci Egonu ha realizzato 3 ace. Per quanto riguarda i muri la media è di 0,65 per set mentre guardando al gesto tecnico preferito dall'opposto della Nazionale, l'attacco, le percentuali parlano di un'efficienza del 49,4 %. La media dei punti segnati a partita è di 21,31. Numeri davvero impressionanti che confermano il livello mondiale di questa giocatrice.