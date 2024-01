Volley A1, spettacolo Chieri-Milano: succede di tutto

Partita bellissima e carica di emozioni in Chieri-Milano. La sfida che si è giocata a Torino al Pala Gianni Asti ha regalato tantissimi capovolgimenti di fronte soprattutto al quinto set. Milano alla fine la spunta e ottiene due punti pesantissimi su un campo difficile da espugnare. Egonu e compagne hanno risposto a Conegliano vittoriosa sempre in 5 set a Roma.

Partita carica di emozioni Chieri-Milano finita al tie-break (25-21, 23-25, 23-25, 27-25, 13-15). L'equilibrio l'ha fatta da padrona, dopo i primi 3 parziali Milano era avanti 1-2. Sudatissimo anche il quarto set con grandissime proteste da parte di Milano che avendo finito le richieste di video check non lo ha potuto chiedere su un attacco out di Egonu sul quale si sospettava un tocco a muro avversario. Chieri è stata poi abile a chiudere il parziale rimandando tutto al tie-break. Nel quinto set si arriva sull'errore in attacco di Egonu sul vantaggio Chieri 10-9. Folie e Sylla riportano però avanti Milano (12-13). Incredibile quanto successo sul 13-14 per Milano con Egonu che si vede neutralizzare dalla difesa piemontese ben 4 attacchi. A quel punto sul gioco successivo Candi chiude col muro e regala sul 13-15 la vittoria alla propria squadra.

Il commento

Chieri-Milano, uno degli incontri della 4° giornata di ritorno del campionato volley femminile serie A1, è stato un match spettacolare che ha dimostrato il fatto che Chieri è squadra in grado di giocarsela alla pari con le big del torneo. Nello stesso tempo ha reso evidente che quest'anno Milano sia una squadra con il dna da top club in grado di risolvere a proprio favore anche le situazioni più complicate. La rincorsa su Conegliano oggi vittoriosa a fatica su Roma continua.