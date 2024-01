Volley A1, Trento così proprio non va: le parole di Mazzanti

Arriva un altro pesante stop per Trento che nella 4° giornata di ritorno del campionato volley femminile serie A1 perde nettamente per 3-0 a Firenze. La situazione di classifica è sempre più disperata, fino ad ora l'arrivo di Mazzanti non ha sortito gli effetti sperati.

Volley A1, Trento ancora ko: parla Mazzanti

Situazione sempre più pesante per Trento fanalino di coda nella classifica della serie A1 volley femminile. La trasferta contro Il Bisonte Firenze ha visto la vittoria per 3-0 delle toscane. Queste le parole a fine match raccolte sul sito di Trento del coach Davide Mazzanti: « «Abbiamo giocato una buona gara in fase di cambio-palla, mentre in ricezione non siamo partiti bene ma poi abbiamo trovato una discreta continuità che è terminata sul turno al servizio di Ishikawa che ha deciso il terzo set facendoci di fatto uscire dalla partita. L’aspetto nel quale potevamo invece fare di più è certamente il contrattacco: abbiamo difeso molti palloni ma non abbiamo concretizzato diverse occasioni, sbagliando le scelte o non rischiando come avremmo dovuto. Volevamo fare un salto di qualità in cambio-palla e l’abbiamo fatto, ora dobbiamo trovare continuità in questo aspetto del nostro gioco e trovare maggiori soluzioni in contrattacco per riuscire a chiudere gli scambi».

Il tabellino

Il Bisonte Firenze - Itas Trentino 3-0

(25-19, 25-23, 25-15)

IL BISONTE FIRENZE: Ishikawa 10, Alsmeier 11, Kipp 19, Mazzaro 8, Graziani 9, Battistoni 0, Leonardi (L); Agrifoglio 0, Kraiduba 0. N.e. Acciarri (L), Ribechi, Cesè Montalvo, Lazic, Stivrins. All. Carlo Parisi.

ITAS TRENTINO: Guiducci 2, Shcherban 4, Gates 1, DeHoog 10, Acosta 20, Moretto 0, Mistretta (L); Michieletto 6, Marconato 1, Olivotto 4, Angelina 0, Passaro 0, Parlangeli (L). N.e. Stocco. All. Davide Mazzanti.

ARBITRI: Mauro Goitre di Torino e Marco Colucci di Matera.