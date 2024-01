Volley femminile A1, dove vedere il big match Conegliano-Scandicci

Dopo le partite che hanno definito la griglia della Final Four Coppa Italia volley femminile si torna a respirare aria di campionato. Questa sera al Palaverde big match Conegliano-Scandicci. Le pantere leader di classifica proveranno ad allungare, le toscane non possono permettersi passi falsi per non staccarsi troppo dalla vetta.

Questa sera sabato 27 gennaio alle ore 21 è in programma il big match della 5° di ritorno volley femminile serie A1 Conegliano-Scandicci. Si gioca al Palaverde e la partita potrà essere seguita in diretta tv su Raisport e in streaming su volleyball world tv.

Attualmente le pantere sono prime a quota 48 a + 3 da Milano e a +7 proprio da Scandicci. Conegliano è reduce dalla vittoria in trasferta al tie-break contro Roma mentre Scandicci ha espugnato per 0-3 il campo di Casalmaggiore. La squadra di Massimo Barbolini dovrà offrire una prestazione diversa da quella mostrata contro Milano, altra concorrente per lo scudetto. Si tratta per le toscane di un banco di prova importante per capire la reale potenzalità in chiave scudetto della squadra. Dall'altra parte della rete Conegliano anche in questa stagione sta dimostrando di essere la squadra da battere anche se la concorrenza si è decisamente alzata di livello.