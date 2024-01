Volley femminile A1, partite e programmazione tv della 4° di ritorno

Tutto pronto per la 4° giornata di ritorno del campionato volley femminile serie A1. Si parte con Pinerolo-Vallefoglia e si chiude con Casalmaggiore -Scandicci. In alta classifica sempre più appassionante la sfida tra Conegliano e Milano, Scandicci cerca riscattto dopo il pesante ko contro Egonu e compagne.

Volley A1, partite e programmazione tv della quarta di ritorno

La 4° giornata di ritorno del campionato volley femminile serie A1 si apre con l'anticipo Pinerolo-Vallefoglia che sarà trasmessa in diretta oggi sabato 20 gennaio alle 20,30 su Raisport e in streaming su volleyball world tv.

Domenica 21 gennaio alle ore 17 in diretta streaming su volleyball world tv saranno trasmesse Roma-Conegliano, Cuneo-Bergamo, Novara-Busto Arsizio e Firenze-Trento. Sempre domenica 21 gennaio ma alle ore 19,30 e in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su NOW e volleyball world tv Chieri-Milano. A chiudere la 4° giornata di ritorno del campionato volley femminile serie A1 Casalmaggiore-Scandicci: diretta streaming a partire dalle 21 su volleyball world tv.

La classifica

Questa la classifica alla vigilia della 4° giornata di ritorno del campionato volley femminile serie A1 ricordando che Novara e Casalmaggiore hanno una partita in meno:

Conegliano 46, Milano 43, Scandicci 38, Novara 36, Chieri 29, Vallefoglia 24, Firenze 21, Pinerolo 21, Roma 18, Busto Arsizio 17, Cuneo 13, Bergamo 12, Casalmaggiore 11, Trento 4.