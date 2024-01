Volley femminile, definita la griglia della Final Four di Coppa Italia

Si è definita la griglia delle quattro squadre che si contenderanno a Trieste la Coppa Italia 2023/24. Colpaccio di Chieri che vince in trasferta il derby contro Novara. Milano, Scandicci e Conegliano completano il gruppo delle fantastiche quattro. Si gioca il 17 e 18 febbraio.

Si è completata la griglia delle quattro squadre che andranno alla Final Four di Coppa Italia volley femminile. A Trieste il 17 e 18 febbraio le quattro sorelle si contenderanno il trofeo.

Chieri, Scandicci, Milano e Conegliano sono le squadre che hanno staccato il pass per la Final Four di Coppa Italia volley femminile. Colpaccio di Chieri che espugna col risultato di 1-3 il campo di Novara. Conegliano supera in casa Firenze per 3-0 mentre Scandicci sempre tra le mura amiche supera 3-1 Pinerolo. Milano supera 3-0 in casa Roma e chiude il gruppo delle fantastiche quattro.

Saranno Conegliano-Chieri (ore 15) e Milano-Scandicci (ore 18) le due semifinali che apriranno, il 17 febbraio, la Final Four di Trieste in cui verrà assegnata la 46^ Coppa Italia Frecciarossa. In Serie A2, è stata invece Busto Arsizio la prima a ottenere il pass per la Finale che si terrà domenica 18 febbraio alle ore 11, in attesa della sfida tra Perugia e Talmassons del 31 gennaio.