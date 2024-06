Champions League volley, importanti dichiarazioni di Barbolini dopo l'uscita di Scandicci

Non è riuscita la Savino Del Bene Scandicci a ribaltare la situazione nel ritorno dei quarti di finale di Champions League volley femminile contro L'ECzacibasi Istanbul. Un'altra sconfitta al tie-break ha condannato le toscane a dire addio all'Europa. A fine match Massimo Barbolini ha commentato la prestazione delle proprie ragazze.

Dopo la sconfitta dell'andata in Turchia è arrivato un altro ko in cinque set contro l'Eczacibasi per Scandicci che dice addio alla Champions League volley femminile.

Il tabellino di Savindo Del Bene Scandicci-Eczacibasi Istanbul

Questo il tabellino del match Scandicci-Eczacibasi costato l'addio alla Champions League da parte delle toscane:

Savino Del Bene Scandicci – Eczacıbaşı Dynavit Istanbul: 2-3 (25-27, 25-20, 25-18, 22-25, 12-15)

Savino Del Bene Scandicci: Alberti n.e., Herbots 16, Zhu Ting 19, Ruddins 1, Di Iulio, Villani n.e, Ognjenovic 2, Parrocchiale (L1), Armini (L2) n.e., Nwakalor n.e., Washington 17, Carol 13, Antropova 19, Diop n.e.. All.: Barbolini M.

Eczacıbaşı Dynavit Istanbul: Özel (L2) n.e., Akoz (L1), Boskovic 29, Arıcı 2, Baladi̇n 7, Gray 12, Erkek, Aydemir 2, Şahin E. 1, Stevanovic 6, Voronkova 8, Czyrnianska n.e., Şahin Y. n.e., Jack-Kisal 10. All.: Akbas F.

Importanti dichiarazioni di Massimo Barbolini

Queste le parole a fine match di Massimo Barbolini raccolte sul sito del club toscano: « C’è un rammarico enorme perché penso che abbiamo giocato molto meglio che a Istanbul. Abbiamo avuto occasioni nel primo set e alla fine del quarto per chiudere la partita, ma non siamo riusciti ad approfittarne. Complimenti alle ragazze che, dopo che avevamo perso il primo set, hanno lottato fino alla fine. Siamo stati bravi a rientrare in partita e a giocare una bella pallavolo, ma alla fine hanno vinto loro e hanno meritato il successo».