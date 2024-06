Champions volley femminile, dove vedere Conegliano-Vakifbank

Sale la febbre per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League volley femminile Conegliano-Vakif Istanbul. Bella notizia per i tifosi per quanto riguarda il dove vedere il match. Dazn trasmetterà in chiaro la partita a partire dalle ore 18,30

Sale l'attesa per il ritorno di Champions League volley femminile Conegliano-Vakifbank Istanbul. Dopo il successo in Turchia delle pantere per 1-3 De Gennaro e compagne vogliono volare in semifinale. Ecco dove vedere Conegliano-Vakifbank Istanbul.

Champions League volley femminile, dove vedere Conegliano-Vakifbank Istanbul

Il ritorno dei quarti di finale di Champions League volley femminile Conegliano-Vakifbank Istanbul è in programma domani giovedì 29 febbraio alle 18,30. Ecco dove vedere il match: il match sarà trasmesso in chiaro da DAZN, basterà registrarsi e si potrà assistere gratuitamente alla partita.

Le dichiarazioni di Daniele Santarelli

Queste le parole di coach Daniele Santarelli raccolte sul sito del club veneto: «Abbiano fatto la nostra parte in gara1 a Istanbul, ma sappiamo che non conta niente, si riparte per una partita di ritorno dove come insegna la storia tutto può ancora succedere, le rimonte sono possibili e il Vakif è specialista di questa competizione. Loro sono la squadra che negli ultimi anni ha sollevato più volte questo trofeo e sia a livello di coach che di giocatrici hanno esperienza da vendere in match come questi, quindi noi ci siamo già dimenticate del primo episodio di questa serie e interpreteremo la partita come una gara secca, dove tutto può succedere. Arriviamo a questo scontro-chiave con la squadra in salute, stiamo bene e siamo consapevoli della nostra forza e delle nostre grandi potenzialità, il Vakifbank può mettere in difficoltà qualsiasi squadra al Mondo, ma noi sappiamo di essere forti e abbiamo dentro una grande voglia di esprimerci al massimo. Con l’aiuto del nostro pubblico, nella nostra casa del Palaverde, dovremo fare una prestazione in linea con quella di Istanbul, anzi vogliamo migliorare rispetto a gara1 in qualche fondamentale che ci aveva dato dei problemi e fare ancora meglio, solo così potremo ottenere il risultato che vogliamo ».