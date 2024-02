Volley A1, Conegliano-Milano: dichiarazioni importanti di Marco Gaspari

Sale l'attesa per il big match della 6° giornata di ritorno campionato volley femminile serie A1 Conegliano-Milano. Dichiarazioni importanti di coach Marco Gaspari che nonostante la difficoltà della sfida crede nel colpaccio. Tante ex illustri in campo a partire da Paola Egonu.

Ore di attesa per il big match della 6° giornata di ritorno del campionato volley femminile serie A1 Conegliano-Milano. Marco Gaspari ci crede e carica la propria squadra.

Volley A1 Conegliano-Milano: le dichiarazioni di Marco Gaspari

Queste le dichiarazioni di coach Marco Gaspari raccolte alla vigilia di Conegliano-Milano sul sito del club lombardo: « una partita importantissima per tanti motivi. Conegliano ha dimostrato di avere una continuità di risultati unica; da parte nostra c’è voglia di confrontarci con i primi della classe per cercare di avvicinarli e al tempo stesso allontanare le inseguitrici. Questa partita dà il via a un ciclo di partite importanti che si concluderà, solo dopo la Coppa Italia, con i quarti di finale di Champions League. Sappiamo che sarà difficile espugnare il PalaVerde, ma vogliamo cercare di fare la nostra gara al meglio».

Il commento

Ci crede Marco Gaspari e come dargli torto. Sta cambiando qualcosa nella percezione delle avversarie di Conegliano e soprattutto da parte di Milano. La consapevolezza di avere tutte le possibilità di porre fine al dominio delle pantere. Certamente la partita di domani sera al Palaverde darà importantissime indicazioni. In caso di vittoria di Conegliano ci sarebbe uno strappo forse decisivo in avanti da parte delle venete, in caso di successo di Egonu e compagne tutto si riaprirebbe alzando di molto le quotazioni delle lombarde.