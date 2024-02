Volley A1, dove vedere Conegliano-Milano in tv e streaming

Riflettori puntati per la 6° giornata di ritorno del campionato volley femminile serie A1 su Conegliano-Milano. Le pantere leader di classifica con 51 punti sono staccate di 3 punti dalla squadra dell'ex Egonu. Si preannuncia grande spettacolo in un Palaverde da sold out.

Sale l'attesa per il big match della 6° giornata di ritorno del campionato volley femminile serie A1 Conegliano-Milano. Al Palaverde previsto il sold out per la sfida che mette una di fronte all'altra le due regine del torneo.

Volley A1, dove vedere Conegliano-Milano in tv e streaming

Ecco dove vedere il big match della 6° giornata di ritorno del campionato volley femminile serie A1 Conegliano-Milano:

Conegliano-Milano potrà essere vista in diretta in tv domenica 4 febbraio su Sky Sport Arena alle 17,30 e in streaming su Now tv e volleyball world tv.

Si preannuncia una sfida stellare con roster di altissimo livello da una parte e dall'altra. Fin'ora a dividere le due squadre in campionato c'è stata proprio la sconfitta di Milano contro le pantere nel girone di andata. La squadra di coach Marco Gaspari ha progressivamenmte alzato il livello del proprio gioco e dei propri risultati candidandosi ad essere la rivale più accreditata delle venete per la conquista dello scudetto.