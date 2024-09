Volley A1 e la classifica delle migliori realizzatrici: dopo il recupero di Novara è cambiato qualcosa?

Dopo il recupero di Casalmaggiore-Novara che ha visto la vittoria per 3-1 delle lombarde si aggiorna la classifica delle migliori realizzatrici del campionato di A1. Nonostante i 14 punti della russa Akimova per lei rimane il secondo posto. Leader di classifica Paola Egonu.

Le 5 migliori realizzatrici del campionato di volley femminile serie A1

Ecco la classifica aggiornata delle 5 migliori realizzatrici del campionato di volley femminile serie A1: al quinto posto Camilla Mingardi di Vallefoglia con 350 punti. Solo due punti in più per l'opposto svedese di Conegliano. La regina del Nord Isabelle Haak è infatti a quota 352 punti. Gradino più basso del podio per Ekaterina Antropova di Scandicci con 363 punti mentre come detto la giocatrice russa di Novara, Vita Akimova, ha accorciato il gap dalla leader Paola Egonu. Akimova è al secondo posto con 410 punti mentre la stella di Milano è prima a quota 429.