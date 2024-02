Volley A1, spettacolo Conegliano contro Milano

Conegliano ha trionfato contro Milano nella 6° giornata di ritorno del campionato volley femminile serie A1. Le pantere guidate da coach Daniele Santarelli si sono imposte con autorevolezza nello scontro diretto che metteva in palio punti ma soprattutto indicazioni importanti in vista della fase calda di stagione. Ancora una volta De Gennaro e compagne hanno dimostrato di essere le più forti, una squadra dai meccanismi perfetti che ogni stagione sembra migliorare. Un passo indietro per Milano che ha fallito l'opportunità di fare lo sgambetto alla super favorita per la vittoria finale

Il tabellino

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-ALLIANZ MILANO 3-0

(25-23,25-18,25-18)

Prosecco DOC Imoco: Wolosz 3, Haak 20, Plummer 11, Robinson Cook 9, Fahr 6, Lubian 10, Squarcini ne, De Gennaro, Piani, Gennari, De Kruijf ne, Bardaro ne, Lanier ne, Bugg ne. All.Santarelli.

Allianz: Daalderop ne, Bajema 2, Orro , Malual, Rettke ne, Heyrman 2, Castillo, Egonu 22, Prandi ne, Pusic ne, Candi, Folie 5, Cazaute 1, Sylla 9. All. Gaspari.

Arbitri: Zavater e Caretti

Durata set:29′,29′,25′Spettatori: 5.344 (sold out)

Note: Errori battuta Co 10,Mi 7; Aces: 8-6; Muri: 8-5; Errori attacco: 6-9

MVP: Haak