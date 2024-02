Volley A1, Trento rivede la luce, per Cuneo è buio pesto: le parole di Davide Mazzanti

Uno dei match più attesi della 7° giornata di ritorno del campionato volley femminile serie A1 era certamente Cuneo-Trento, partita che metteva punti fondamentali in chiave salvezza. A spuntarla è stata la squadra di Mazzanti che trova tre punti pesantissimi, i primi dall'arrivo dell'ex ct della Nazionale.

Una delle partite più attese della 7° giornata di ritorno campionato volley femminile serie A1 era Cuneo-Trento che metteva in palio punti pesantissimi in chiave salvezza. A spuntarla è stata la squadra di Davide Mazzanti.

Trento rivede la luce, le parole di Davide Mazzanti

Nella 7° giornata di ritorno del campionato volley femminile serie A1 colpaccio di Trento che espugna il campo di Cuneo e torna a sperare. È arrivata la prima vittoria dell'era Davide Mazzanti e ora la squadra anche se ultima ha accorciato il gap in classifica. Crisi nerissima per Cuneo che spreca una grande occasione per staccarsi dal penultimo posto. La scontitta di Bergamo a Chieri ha lasciato invariato il disatcco delle piemontesi dal terzultimo posto ma il ko di ieri apre scenari davvero complicati.

Torna la luce invece a Trento che continua a sperare, ecco le parole di Davide Mazzanti raccolte sul sito del club: « «Era importante tornare a vincere soprattutto per l’entusiasmo che un successo porta con sé e per la possibilità che ci regala di poter tornare a lavorare da martedì con maggiore serenità e fiducia. Nei primi due set la squadra è andata in crescendo dopo un po’ di tensione iniziale e ha saputo giocare con maggiore ordine e precisione nei colpi d’attacco. In avvio di terzo set abbiamo perso lucidità dopo alcuni scambi molto lunghi e siamo calati in attacco e nel sistema muro-difesa, per ritrovarci poi nella quarta frazione, soprattutto in quest’ultimo aspetto del nostro gioco».

Tabellino e classifica

Ecco il tabellino di Cuneo-Trento:

Honda Olivero San Bernardo Cuneo - Itas Trentino 1-3

(20-25, 18-25, 25-15, 19-25)

HONDA OLIVERO SAN BERNARDO CUNEO: Sylves 4, Stigrot 3, Kubik 9, Enweonwu 12, Signorile 2, Hall 11, Ferrario (L); Scola 0, Tanase 1, Haak 19, Molinaro 5. N.e. Thior, Scognamillo (L). All. Massimo Bellano.

ITAS TRENTINO: Guiducci 2, Angelina 4, Olivotto 8, Scholten 12, Michieletto 21, Marconato 11, Mistretta (L); Shcherban 6, Acosta 1, Stocco 0, De Hoog 1, Moretto 0. N.e. Passaro, Parlangeli (L). All. Davide Mazzanti.

La classifica:

Conegliano 57, Milano 49, Novara 47, Scandicci 46, Chieri 36, Pinerolo 30, Vallefoglia 28, Roma 27, Firenze 24, Casalmaggiore 20, Busto Arsizio 18, Bergamo 15, Cuneo 13, Trento 7