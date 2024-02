Volley A1, tutta la delusione nelle parole delle giocatrici di Milano dopo il ko con Conegliano

Quella subita nella 6° giornata di ritorno campionato volley A1 da parte di Milano contro Conegliano è stata una sconfitta bruciante. Ancora una volta le pantere hanno dimostrato di essere le più forti confermandosi favoritissime per la vittoria finale.

Le dichiarazioni delle giocatrici di Milano

Era l'occasione per Milano di essere sempre più vicine a superare Conegliano nella leadership del campionato volley femminile serie A1 ma così non è stato. Le pantere di coach Daniele Santarelli hanno dominato dimostrando ancora una volta la propria superiorità. Naturalmente presto per trarre bilanci definitivi ma una cosa è certa: le inseguitrici come Milano, Scandicci e Novara devono mettere in campo qualcosa di diverso per impensierire le venete.

Queste le dichiarazioni a fine match raccolte sul sito di Milano da parte di una delusa Sonia Candi: «oggi sono molte le cose che non hanno funzionato; avremmo sicuramente dovuto essere più aggressive al servizio. E’ un peccato perché stiamo lavorando bene, ma è solo una gara e dobbiamo avere la testa alle prossime partite. Torneremo in palestra per essere subito pronte per i match con Novara e per la Coppa Italia. Vogliamo rifarci, per cercare di riaffrontarle subito».