Volley femminile A1, importante comunicato de Il Bisonte Firenze

Nel tardo pomeriggio di oggi la società del campionato volley femminile serie A1 Il Bisonte Firenze ha comunicato un'importante nota smentendo le voci che giravano nei giorni scorsi circa una probabile cessione del titolo sportivo. Ecco nel dettaglio quanto comunicato dalla società toscana.

23 Feb 2024

«In merito alle indiscrezioni – giornalistiche e non – circolate in questi giorni rispetto a una possibile cessione del titolo sportivo da parte de Il Bisonte Firenze, la società precisa che tutto quello che si legge – e che si dice – non corrisponde in alcun modo al vero, e che ogni voce al riguardo è priva di fondamento e non fa altro che minare la tranquillità dell’ambiente e di una squadra che sta cercando di prepararsi al meglio per il finale di stagione. Come sempre, qualora dovessero esserci novità di qualsiasi tipo, sarà lo stesso club a renderle note tramite i propri canali ufficiali»