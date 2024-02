Volley femminile, Conegliano vince la Coppa Italia: la delusione nelle parole di Marco Gaspari

Nel volley femminile ennesima vittoria per le pantere di Conegliano. Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno vinto la Coppa Italia superando in cinque set Milano. Delusione nelle parole di Marco Gaspari molto amareggiato per l'esito del match che ancora una volta ha visto la propria squadra arrivare dietro le venete.

Conegliano ha vinto la Coppa Italia volley femminile superando in cinque set Milano. Tanta delusione nelle parole di un amareggiato Marco Gaspari.

Il tabellino di Conegliano-Milano

Questo il tabellino di Conegliano-Milano:

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Allianz Vero Volley Milano 3-2 (25-21; 22-25; 25-19; 19-25; 15-10)

Prosecco Doc Imoco Conegliano: Piani, Plummer 13, Robinson-Cook 14, De Kruijf 1, Gennari 2, Lubian 11, De Gennaro (L), Haak 23, Wolosz, Lanier, Fahr 9. Non entrate: Squarcini, Bugg, Bardaro (L). All. Santarelli.

Allianz Vero Volley Milano: Cazaute, Malual, Heyrman 1, Folie 7, Orro 3, Rettke 12, Bajema 3, Sylla 10, Egonu 35, Daalderop 2, Candi, Castillo (L) N.E. Prandi, Pusic (L) All. Gaspari

NOTE

Arbitri: Rossella Piana, Cesare Stefano

Spettatori: 6700

Durata set: 32′, 27′, 25′, 27′, 18′; Tot: 2h24′

Prosecco Doc Imoco Conegliano: battute vincenti 0, battute sbagliate 22, muri 6, errori 28, attacco 42%

Allianz Vero Volley Milano: battute vincenti 2, battute sbagliate 13, muri 16, errori 33, attacco 37%

MVP: Joanna Wolosz (Prosecco Doc Imoco Conegliano)

Impianto: Pala Trieste

Le parole di delusione di Marco Gaspari

Queste le parole di Marco Gaspari, allenatore di Milano, raccolte a fine match e pubblicate sul sito del club:

«Siamo amareggiati. Faccio un grande applauso alla squadra per come ci siamo rimboccati le maniche dopo queste due settimane difficili. Non era semplice giocare una semifinale con una formazione di livello come Scandicci: siamo stati molto coesi. Oggi sapevamo che avremmo dovuto migliorare al servizio e difendere meglio; è andata bene sul primo aspetto, meno sul secondo. Dispiace perché avevamo iniziato bene il tie-break, ma abbiamo commesso troppi errori diretti che con Conegliano alla fine paghi. Usciamo delusi e arrabbiati. Abbiamo fatto dei passi in avanti, ma non dobbiamo accontentarci; ho una convinzione della mia squadra enorme e lo stiamo dimostrando. Torneremo in palestra per spingere al massimo, per regalare a questo club la soddisfazione di un trofeo che merita per la crescita vista in questi anni».