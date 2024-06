Volley femminile, finale di Challenge Novara. Una bella sorpresa per i tifosi, la partita è in chiaro

Questa sera mercoledì 28 febbraio alle ore 20 ci sarà la finale di ritorno della Challenge Cup volley femminile Neptunes Nantes-Igor Gorgonzola Novara. Una bella sorpresa per i tifosi e gli appassionati di volley, la partita sarà visibile in chiaro su DAZN. Novara parte dal successo dell'andata.

Sale l'attesa per la finale di ritorno di Challenge Cup volley femminile Nantes-Novara. Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi ad un passo dall'alzare la coppa, si parte dal 3-0 dell'andata.

Dove vedere Challenge Cup Nantes-Novara

C'è una bellissima sorpresa per i tifosi di Novara e per gli appassionati di volley. La partita sarà trasmessa su DAZN in modalità “freemium”. Ovvero si potrà guardare la partita semplicemente registrandosi al sito o all’app di DAZN, senza necessità di essere abbonati. Il match è in programma questa sera mercoledì 28 febbraio alle ore 20.00.

Le parole di Lorenzo Bernardi

Queste le parole dell'allenatore di Novara Lorenzo Bernardi raccolte sul sito del club piemontese: « il regolamento delle coppe europee fa sì che la gara di ritorno sia sempre quella decisiva, dunque è stato importante vincere da tre punti la gara di andata a Novara ma questo non renderà più semplice la nostra partita di domani. Sappiamo che Nantes può esprimere un ottimo livello di gioco e che ci aspetta una partita combattuta e tirata ma scenderemo in campo per vincere la partita e non per vincere i due set che potrebbero bastarci, perché se così facessimo ci esporremmo a dei pericoli. Mi aspetto una bellissima atmosfera, il palasport sarà sold-out e per quanto l’ambiente potrà essere ostile, sarà bello per noi giocare in una cornice del genere. Come giocatore prima e come allenatore poi ho vissuto tante finali, sarà importante la nostra voglia di goderci questa partita, consapevoli del percorso che abbiamo fatto per conquistarci la possibilità di giocarla, senza stress o pressione di sorta. Nantes ha un ottimo allenatore, che ha costruito un ottimo sistema di gioco specie per quanto riguarda la correlazione muro-difesa; servirà tanta pazienza, non dovremo pensare di chiudere sempre il punto al primo tentativo ma prepararci al contrario a vivere una partita lunga, fatta di tanti scambi lunghi».