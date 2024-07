Gara 1 quarti playoff volley femminile, risultati a sorpresa

Si sono giocate ieri sera le partite di gara 1 dei quarti playoff scudetto volley femminile. Ci sono stati dei risultati a sorpresa con le big che in alcuni casi hanno steccato. Continua invece inarrestabile la corsa di Conegliano che supera 3-0 Roma, una delle sorprese della stagione.

I risultati dei quarti playoff volley femminile

Ecco i risultati di gara 1 dei quarti di finale playoff scudetto volley femminile serie A1:

Conegliano-Roma 3-0; Novara-Chieri 2-3; Scandicci-Vallefoglia 3-1; Milano-Pinerolo 3-2.

Ci sono state delle sorprese in gara 1 dei quarti playoff scudetto volley femminile. Se Conegliano ha rispettato i favori del pronostico, Novara è incappata in un pesante ko casalingo contro Chieri che ora avrà il match point per volare in semifinale. Bene Scandicci mentre Milano soffre in casa contro Pinerolo. Le piemontesi saranno agguerrite per portare la serie a gara 3.