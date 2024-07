Playoff volley femminile, dove vedere gara 1 quarti Conegliano-Roma

Inizia questa sera lo spettacolo dei playoff scudetto volley femminile serie A1. Si comincia con gara 1 dei quarti di finale e tra le partite più attese c'è Conegliano-Roma. Le capitoline sono state una delle più belle realtà della Regular Season e proveranno ora l'impresa proibitiva di mettere in difficoltà le campionesse d'Italia.

Inizia oggi mercoledì 27 marzo lo spettacolo dei playoff scudetto volley femminile. Tra le gare più attese di questi quarti di finale c'è Conegliano-Roma.

Dove vedere gara 1 quarti playoff scudetto Conegliano-Roma

Gara 1 dei quarti di finale playoff scudetto volley femminile Conegliano-Roma è in programma questa sera mercoledì 27 marzo alle 19,30. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW TV e volleyball world tv. Conegliano giocherà il primo atto di questi quarti di finale in casa al Palaverde.

La serie dei quarti così come le semifinali si giocano al meglio delle tre gare. Roma è certamente la più bella sorpresa di questa Regular Season e vorrà provare in tutti i modi a mettere in difficoltà le pantere.