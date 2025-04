Playoff volley maschile, dove vedere Trento-Modena

Oggi mercoledì 6 marzo 2024 alle ore 20,30 è in programma gara 1 dei quarti playoff scudetto Superlega volley maschile. Tra i match di maggiore interesse Trento-Modena. La partita potrà essere seguita in diretta in TV su Raisport e in streaming su volleyball world tv.

La griglia completa dei playoff scudetto

Questa la griglia completa dei quarti di finale playoff scudetto volley maschile:

Trento-Modena; Civitanova-Monza; Perugia-Verona; Piacenza-Milano.

Ai playoff scudetto si sono qualificate le prime otto squadre classificate al termine della Regular Season. Quarti di finale, semifinali e finale si giocano al meglio delle 5 gare.

Questa la classifica al termine della Regular Season:

Trento 55, Perugia 51, Piacenza 43, Civitanova 40, Monza 39, Milano 38, Verona 36, Modena 27, Cisterna 23, Padova 21, Taranto 14, Catania 9