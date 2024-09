Volley femminile A1, dove vedere lo scontro salvezza Bergamo-Busto Arsizio

Match importantissimo in chiave salvezza nell11° giornata di ritorno del campionato di volley femminile serie A1. Bergamo-Busto Arsizio è in programma nel pomeriggio di oggi. Le farfalle arrivano all'appuntamento con il cambio in panchina deciso in settimana.

Tra le partite di cartello dell'11° giornata di ritorno del campionato volley femminile serie A1 c'è sicuramente la sfida salvezza Bergamo-Busto Arsizio. Vietato sbagliare per entrambe.

Volley femminile serie A1, dove vedere Bergamo-Busto Arsizio

Oggi domenica 10 marzo alle ore 17 è in programma Bergamo-Busto Arsizio, sfida fondamentale in chiave salvezza. Il match potrà essere visto in diretta streaming sulla piattaforma volleyball world tv.

Vietato sbagliare per entrambe le squadre, Busto al momento è quartultima a quota 21 e Bergamo penultima a quota 15. Un successo delle orobiche che rispetto alle farfalle hanno una partita in meno le avvicinerebbe alle avversarie. Busto Arsizio in settimana ha comunicato il cambio in panchina. Juan Manuel Cichello è stato esonerato ed è stato chiamato Enrico Barbolini.