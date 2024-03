Volley femminile A1, duello Cuneo-Bergamo per non retrocedere. Ecco la situazione a una giornata dal termine

Finale di campionato da brivido per Cuneo e Bergamo nel campionato di volley femminile serie 1. Dopo la retrocessione di Trento si attende di capire chi sarà l'altra squadra ad abbandonare la massaima serie. Ecco tutti i dettagli ad una, o per meglio dire, due giornate dalla fine.

Cuneo-Bergamo, un posto in A1 per 2

Si presenta come da brividi il finale di regular season per Cuneo e Bergamo. Entrambe sono uscite sconfitte ieri per 3-0 non raccogliendo punti e lasciando invariata la situazione in classifica che al momento vede le piemontesi terzultime a quota 18 e le lombarde penultime a quota 15. L'ultima giornata di regular season che si giocherà domenica 24 marzo vedrà Cuneo andare in trasferta a Firenze e Bergamo giocare in casa contro Scandicci. Bergamo ha però una partita in meno, mercoledì 20 marzo dovrà recuperare la trasferta contro la già retrocessa Trento. Il piatto della bilancia mette dunque a disposizione 3 punti potenziali per Cuneo e 6 per Bergamo. Il vantaggio per le orobiche oltre al fatto di dover disputare due gare è quello di avere ancora un appuntamento di fronte al proprio pubblico.

Sarà dunque tutto da seguire questo rush finale che decreterà quale squadra dovrà scendere in serie A2.