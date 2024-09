Volley femminile A1, guai per Bergamo. Trento retrocede

Nell'11° giornata di ritorno del campionato volley femminile serie A1 i riflettori erano puntati soprattutto sulle gare delle squadre coinvolte nella lotta salvezza. Colpaccio delle farfalle di Busto Arsizio che sbancano il campo di Bergamo mettendo le orobiche nei guai. Trento recupera un punto a Roma ma retrocede matematicamente.

Si è giocata ieri l'11° giornata di ritorno del campionato di volley femminile serie A1 e sono arrivati risultati importanti in chiave salvezza.

Nell'11° giornata di ritorno del campionato di volley femminile serie A1 i riflettori erano puntati sugli scontri salvezza. Le farfalle di Busto Arsizio hanno sbancato per 1-3 il campo di Bergamo mentre Trento nella trasferta di Roma è riuscita a conquistare un punto non sufficiente però ad evitare la retrocessione aritmetica. Sconfitta netta per Cuneo 3-0 a Milano. Vediamo la classifica a due giornate dalla fine della regular season considerato che andrà recuperata Trento-Bergamo:

Conegliano 69, Scandicci 58, Milano 57, Novara 53, Chieri 42, Pinerolo 34, Vallefoglia 34, Roma 32, Firenze 27, Casalmaggiore 25, Busto Arsizio 21, Cuneo 18, Bergamo 15, Trento 7