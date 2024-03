Volley femminile A1, salvezza si decide all'ultima giornata: dove vedere Bergamo-Scandicci e Firenze-Cuneo

Volley femminile A1, si gioca domenica 24 marzo l'ultima giornata di regular season e Bergamo-Scandicci e Firenze-Cuneo decideranno chi scenderà in A2 insieme a Trento. Bergamo e Cuneo sono appaiate a quota 18 ma Bergamo ha una situazione di svantaggio avendo vinto meno partite.

Si deciderà all'ultima giornata del campionato di volley femminile serie A1 chi retrocederà tra Bergamo e Cuneo. Le orobiche in settimana hanno vinto il recupero a Trento rimandando ogni verdetto.

Dove vedere Bergamo-Scandicci e Firenze-Cuneo

Bergamo-Scandicci potrà essere seguita in diretta streaming domenica 24 marzo alle ore 17 su volleyball world tv. Sempre domenica 24 marzo e sempre alle ore 17 Firenze-Cuneo potrà essere seguita in diretta TV su Sky Sport Arena e in diretta streaming su volleyball world tv e NOW TV.

La situazione

Con la vittoria in settimana del recupero contro Trento, Bergamo ha raggiunto a quota 18 punti Cuneo. Le piemontesi sono però in vantaggio perchè hanno vinto 7 partite contro le 5 di Bergamo. Se dunque le due squadre dovessero chiudere la Regular Season in parità a retrocedere sarebbe Bergamo.