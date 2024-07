Vollley femminile A1, ecco la giocatrice che ha vinto come miglior realizzatrice la Regular Season

Insieme alla classifica di squadre si è chiusa con la fine della Regular Season anche quella delle migliori realizzatrici. Scopriamo le prime cinque giocatrici con i relativi punti segnati in questo campionato 2023/24. A breve poi inizierà lo spettacolo dei playoff .

Si è conclusa con la fine della Regular Season del campionato volley femminile serie A1 la classifica speciale delle migliori realizzatrici della stagione regolare. Vediamo i primi cinque nomi.

Migliori realizzatrici, la regina è Paola Egonu

È Paola Egonu la migliore realizzatrice della Regular Season. La stella in forza a Milano ha chiuso a quota 545, ma scopriamo nel dettaglio la classifica delle top five. Al quinto posto Malwina Smarzek di Casalmaggiore con 451 punti e a soli 2 punti da Vita Akimova di Novara che ha chiuso a quota 453. Al terzo posto a quota 491 punti Elbrira Bici di Roma. Al secondo posto con 498 punti Ekaterina Antropova con 498 e leader di classifica con ben 47 punti in più Paola Egonu. Per lei fino a questo momento una stagione da incorniciare.