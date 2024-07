Aeroitalia SMI Roma, un mercato intelligente e il grande lavoro di coach Cuccarini: i segreti vincenti di una trionfante stagione

Quella conclusasi domenica sera, per l'Aeroitalia SMI Roma è stata una stagione da incorniciare con la qualificazione alla Coppa Italia a metà stagione e quella ai playoff, dove ha perso contro la corazzata Conegliano. Per il prossimo anno si proverà a partecipare anche ad una competizione europea, ovvero la Challenge Cup, tramite il torneo di qualificazione (WEVZA Cup).

Il campionato di Serie A1 di pallavolo femminile che sta volgendo al termine (da sabato 6 al via le semifinali), ha trovato una grande protagonista che corrisponde al nome dell’Aeroitalia SMI Roma, che la sera di Pasqua si è congedata dai playoff con una sconfitta onerevole, (davanti ad un pubblico gremito e festoso), contro la corazzata Imoco Conegliano, che da cinque stagioni consecutive si laurea campione d’Italia.

La stagione record in Serie A2

Le basi per la bella stagione della squadra romana ottimamente guidata da coach Giuseppe Cuccarini (sicuramente l’artefice principale di questo biennio vincente) sono state gettate l’anno scorso, quando nel campionato di Serie A2, Marta Bechis e compagne pur giocando a Guidonia, per la mancanza di un impianto idoneo, hanno letteralmente dominato dall’inizio alla fine, vincendo 25 partite su 26 (unico ko, il 19 marzo in casa contro la Millenium Brescia per 3-2), terminando il campionato con 80 punti e a +8 sulla seconda classifica (Trentino, 72 punti), senza dimenticare la splendida vittoria nella Coppa Italia di categoria, battendo proprio le bresciane con un netto 3-0 a Casalecchio di Reno (Bologna).

Il mercato della consacrazione

La svolta è arrivata la scorsa estate con un mercato intelligente, dove oltre alla conferma di coach Cuccarini, non si è andato a cambiare totalmente il roster, modus operandi che capita spesso per le squadre neopromosse, ma si è preferito puntellare i ruoli chiave con degli innesti di sostanza a cominciare dall’opposta cubana Dezirett Madan Rosales, la centrale brasiliana Ana Beatriz Correa (sostituita sul finale di stagione per infortunio, dalla statunitense Amber Igiede), la palleggiatrice Margherita Muzi ed infine le due schiacciatrici, la statunitense Courtney Rose Schwan e la belga Celeste Plak, con quest’ultima che ad inizio novembre però ha lasciato la squadra in maniera improvvisa (rescissione consensuale) per andare a giocare in Turchia con il Besiktas.

Qualificazione alla Coppa Italia e ai playoff

Nonostante questa partenza inattesa che poteva essere un boomerang, le ragazze di coach Cuccarini non si sono demoralizzate ma si sono ancor più compattate, riuscendo a qualificarsi per il quarto di finale della Coppa Italia (perso contro Milano), grazie al settimo posto del girone d’andata, grazie ai 17 punti conquistati.

Nel girone di ritorno i punti all’attivo sono stati tre in più (20) a confermare i grandi progressi stagionali, con i quali è arrivata la meritata qualificazione ai playoff, con la posizione di classifica che poteva essere addirittura migliore, considerando che il club capitolino ha terminato la regular season insieme a Pinerolo e Vallefoglia (37 punti): l’ottavo posto finale è dovuto solamente alla differenza set (-4 per piemontesi e marchigiane, -9 per Roma). Alla fine sono state ben dodici le vittorie a fronte di 14 sconfitte, ma va ricordato con fierezza che le capitoline sono state una delle tre squadre, che è riuscita a togliere un punto a Conegliano, grazie alla sconfitta solo al tie break dello scorso 21 gennaio (le altre due sono state Pinerolo e Chieri).

Il tifo caloroso del Palazzetto e gli addi di Bechis e Valoppi

Un’altra chiave vincente è stata senza dubbio giocare al Palazzetto dello Sport, rimesso a posto dopo tanti anni di inattività, con il pubblico romano che è stato sempre numeroso, facendo un tifo molto caldo e corretto, fin dall’esordio dello scorso 15 ottobre contro Chieri, ma già pronto per la prossima stagione, quando accoglieranno le loro beniamine per il secondo anno consecutivo nella massima serie. Stagione 2024/25 che ripartirà senza il capitano, Marta Bechis e il libero Sofia Valoppi, che intervistate nel dopo partita di domenica sera, hanno dichiarato in maniera esplicita il loro addio.

La conferma di coach Cuccarini e la Challenge Cup

Una notizia molto positiva è la conferma di coach Cuccarini, come detto dal bravissimo dg Roberto Mignemi (uno dei punti di forza del club insieme al direttore sportivo Barbara Rossi) dopo il ko contro Conegliano in gara 2: “. Siamo molto felici della conferma di Cuccarini, è importantissimo. Stiamo costruendo un percorso e ci divertiremo ancora”.

Ora la squadra è attesa dalla stagione della conferma, che quasi sempre è quella più complicata, dove si proverà a partecipare anche ad una competizione europea, ovvero la Challenge Cup, tramite il torneo di qualificazione (WEVZA Cup), che nelle ultime due stagioni ha portato fortuna alle due squadre piemontesi Chieri e Novara, visto che poi sono riuscite a vincerla: l’appuntamento per una nuova avventura è per il prossimo mese di settembre.