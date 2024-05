Finale scudetto volley, dove vedere gara 4 Scandicci-Conegliano

È in programma questa sera sabato 27 aprile alle ore 20,45 gara 4 della finale scudetto volley femminile Scandicci-Conegliano. Le pantere hanno a disposizione il primo match point tricolore mentre Scandicci di fronte ai propri tifosi sarà pronta a rimandare tutto a gara 5.

È in programma questa sera sabato 27 aprile alle ore 20,45 gara 4 della finale scudetto volley femminile Scandicci-Conegliano. Le pantere avanti 2-1 nella serie hanno tra le mani il primo match point.

Dove vedere gara 4 Scandicci-Conegliano

Questa sera sabato 27 aprile alle ore 20,45 è in programma a Palazzo Wanny di Firenze gara 4 della finale scudetto volley femminile Scandicci-Conegliano. La partita potrà essere vista in diretta su Rai Sport, Sky Sport e in streaming su volleyball world tv.

Le pantere di coach Daniele Santarelli dopo l'ultimo successo al Palaverde sono avanti 2-1 nella serie e quindi hanno a disposizione il primo match point scudetto. Scandicci è obbligata a vincere di fronte ai propri tifosi per rimandare tutto a gara 5 che eventualmente si tornerebbe a disputare al Palaverde.

Scandicci-Conegliano: una finale bellissima

È stata fino a questo momento una finale scudetto bellissima Scandicci-Conegliano. La serie si era aperta con la vittoria in trasferta al Palaverde in 5 set da parte delle toscane. In gara 2 era stata necessario un'altra volta il 5° set per decretare la vincitrice, alla fine era arrivata la zampata finale delle pantere.

In gara 3 per la prima volta era tornato a pesare il fattore campo con il successo per 3-1 dellle ragazze di coach Daniele Santarelli.

Questa sera ci si aspetta un'altra bellissima tappa di questa finalissima che al momento ha regalato a tifosi e appassionati di volley tante emozioni.