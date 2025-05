Lube Volley, Medei sarà il nuovo allenatore: le ULTIME sul mercato dei cucinieri

Il prossimo allenatore della Cucine Lube Civitanova sarà Giampaolo Medei. Si tratta di un ritorno per il tecnico marchigiano ed annunciarlo è stato proprio Beppe Cormio, direttore generale della formazione biancorossa, ai microfoni di After House. Ecco i dettagli e le ULTIME sul mercato dei cucinieri

La Cucine Lube Civitanova continua la sua rivoluzione, iniziata la scorsa stagione, per ritornare alla vittoria del campionato italiano di pallavolo maschile. Rivoluzione che comprenderà anche la panchina, in particolare il ruolo di head coach lasciato libero dopo l'addio di Blengini . Infatti, come annunciato da Beppe Cormio ai microfoni di "After Hours - la Superlega di Notte", il nuovo allenatore della Lube sarà Giampaolo Medei. Per il tecnico marchigiano, ora all'Asseco Resovia in Polonia, si tratta di un ritorno dopo la sfortunata stagione del 2017-18, in cui raggiunse 5 finali su 5 competizioni stagionali ma le perse tutte (oltre a quella del mondiale per club del dicembre 2018).

Medei nuovo allenatore della Lube: l'indiscrezione confermata dalla dirigenza

Ecco di seguito l'annuncio di Beppe Cormio, direttore generale della formazione marchigiana, ai microfoni di "After Hours - la Superlega di Notte" sui canali ufficiali della Superlega:

PAROLE - "Si, Giampaolo Medei sarà il nuovo allenatore della Lube e lo sarà perché ha fatto bene quando è andato via. E' vero che ha perso 6 o 7 finali, ma lui in finale è arrivato. Merita, adesso che ha vinto tanto all'estero, di ritornare nella sua terra e nella sua società".

Volley mercato, il possibile roster dei cucinieri

Secondo alcune indiscrezioni, Luciano De Cecco, Simone Anzani, Marlon Yant e Ivan Zaytsev lasceranno la Cucine Lube Civitanova al termine della stagione. Il futuro dei primi due sarà a Modena, mentre il cubano ha scelto di accettare il ricco ingaggio dello Zenit San Pietroburgo. Le novità, invece, sono gli arrivi della coppia Boninfante-Orduna al palleggio, Gargiulo al centro e Eric Loeppki in posto quattro. Le importanti conferme sono quelle di Chinenyeze, Balaso e Alex Nikolov. Con loro ci dovrebbero essere anche Adis Lagumdzija e Mattia Bottolo.