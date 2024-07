Play Off 5° posto volley maschile: Piacenza, Verona e Civitanova iniziano con una vittoria. I risultati dopo la 1ª giornata

I Play Off 5° Posto del campionato italiano di pallavolo maschile si aprono nel migliore dei modi per Rana Verona, Cucine Lube Civitanova e Gas Sales Bluenergy Piacenza, che hanno battuto rispettivamente Padova, Modena e Cisterna. Ecco i risultati dopo la prima giornata

Si è conclusa con il posticipo e la vittoria della Cucine Lube Civitanova contro Valsa Group Modena la prima giornata dei Play Off 5° posto del campionato italiano di pallavolo maschile. Prima giornata che visto trionfare anche la Rana Verona e la Gas Sales Bluenergy Piacenza nel girone unico a sei squadre che assegnerà la qualificazione alla Challenge Cup 2024/25. Ecco di seguito tutti i risultati al termine della prima giornata.

Risultati prima giornata Play Off 5° posto

Ecco i risultati della prima giornata dei Play Off 5° posto, in attesa che le sei squadre ritornino in campo nella giornata di domenica 7 aprile per la seconda giornata:

CUCINE LUBE CIVITANOVA - VALSA GROUP MODENA 3-1 (25-20, 25-19, 10-25, 25-22)

Cucine Lube Civitanova: Bottolo 8, Anzani 8, Lagumdzija 16, Nikolov 14, Chinenyeze 8, De Cecco 1, Thelle 0, Motzo 1, Bisotto (L), Balaso (L), Zaytsev 1, Diamantini 0, Yant Herrera 1. N.E. // All. Blengini. Valsa Group Modena: Sanguinetti 9, Mossa De Rezende 4, Davyskiba 21, Brehme 3, Sapozhkov 8, Rinaldi 10, Gollini (L), Boninfante 0, Stankovic 6, Pinali G. 1, Federici (L), Sighinolfi 0. N.E. Juantorena, Pinali R.. All. Giuliani. ARBITRI: Turtù, Brunelli. Durata set: 24′, 25′, 18′, 26′ (tot: 93′).

RANA VERONA – PALLAVOLO PADOVA 3-1 (25-18, 25-18, 22-25, 25-21)

Rana Verona: Spirito 1, Dzavoronok 15, Grozdanov 6, Esmaeilnezhad 14, Keita 26, Cortesia 4, Menazza (L), D’Amico (L), Jovovic 0, Sani 2, Mosca 1, Mozic 0, Zanotti 0. N.E. Zingel. All. Stoytchev. Pallavolo Padova: Zoppellari 0, Desmet 17, Plak 1, Stefani 2, Porro 18, Truocchio 10, Gardini (L), Taniguchi 0, Falaschi 0, Guzzo 5, Zenger (L), Crosato 4, Fusaro 0. N.E. Garcia Fernandez. All. Cuttini. ARBITRI: Armandola, Brunelli. Durata set: 27′, 26′, 27′, 32′ (tot: 112′).

CISTERNA VOLLEY - GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 1-3 (21-25, 25-18, 15-25, 20-25)

Cisterna Volley: Baranowicz 2, Ramon 7, Mazzone 6, Faure 11, Bayram 8, Nedeljkovic 7, Giani 0, Piccinelli (L), Czerwinski 8, Peric 4. N.E. Finauri, Rossi. All. Falasca. Gas Sales Bluenergy Piacenza: Brizard 4, Santos De Souza 18, Alonso 0, Romanò 10, Recine 16, Simon 10, Hoffer (L), Scanferla (L), Andringa 0, Caneschi 5, Dias 0. N.E. Leal, Ricci. All. Anastasi. ARBITRI: Carcione, Grassia. Durata set: 29′, 27′, 26′, 28′ (tot: 110′).

Calendario Play Off 5° posto

Il calendario completo dei Play Off 5° posto, al termine dei quali le prime quattro squadre si affronteranno prima in semifinale e poi in finale per un posto in Europa:

1ª giornata (04/04 - 05/04): Cucine Lube Civitanova - Valsa Group Modena; Rana Verona - Pallavolo Padova; Cisterna Volley - Gas Sales Bluenergy Piacenza.

2ª giornata (07/04): Gas Sales Bluenergy Piacenza - Rana Verona; Pallavolo Padova - Cucine Lube Civitanova; Valsa Group Modena - Cisterna Volley.

3ª giornata (10/04): Gas Sales Bluenergy Piacenza - Valsa Group Modena; Cucine Lube Civitanova - Rana Verona; Cisterna Volley - Pallavolo Padova.

4ª giornata (14/04): Rana Verona - Valsa Group Modena; Pallavolo Padova - Gas Sales Bluenergy Piacenza; Cucine Lube Civitanova - Cisterna Volley.

5ª giornata (17/04): Rana Verona - Cisterna Volley; Gas Sales Bluenergy Piacenza - Cucine Lube Civitanova; Valsa Group Modena - Pallavolo Padova.